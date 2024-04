¿Se enojó? Angélica Vale imita a Lucero y Mijares reacciona

Ciudad de México.- La actriz y cantante Angélica Vale se convirtió en tendencia en redes sociales tras imitar a Lucero durante la emisión del reality show “Juego de Voces” lo que provocó una peculiar reacción a Manuel Mijares que, sin lugar a duda, contagió a todos.

Es que Lucero, fue la invitada en el programa para apoyar a su familia y acabó por tener una participación especial al lado de Lucerito Mijares que recibió el aplauso unánime por parte del público y los internautas.

“Lucero mira cómo me tienes, no me vuelvas a hacer eso”, refutó Angélica, mientras que Lucero le responde: “La mejor Lucero que tengo”, dándole después un fuerte abrazo

Mijares no pudo menos que reír ante su divertida interpretación de Azul, el éxito de Cristian Castro.