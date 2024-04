Santa Fe Klan envía mensaje a su hijo Luka: ‘Me haces mucha falta’

El rapero Santa Fe Klan acudió a sus redes sociales para publicar un emotivo momento al lado de su hijo; sin embargo, las palabras que le dedicó causaron la preocupación de sus fanáticos.

Compartió una imagen en la que se le puede ver abrazando a su pequeño. Padre e hijo están sentados en una mesa con comida y unos coloridos platitos aptos para bebés.

“Quisiera detener el tiempo y que siempre te quedaras así chiquito. Mi niño, me haces mucha falta, te necesito y sé que tú también me necesitas a mí. Te extraño, nunca te dejaré solo, te amo mucho y por ti sigo aquí de pie, no me rindo”, escribió Santa Fe Klan.