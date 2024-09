Sale primer teaser de la segunda temporada de 'The Last of Us'

Ciudad Juárez.– La segunda temporada de la exitosa serie de HBO "The Last of Us", basada en el videojuego homónimo, está lista para salir a las pantallas a través de la plataforma Max. La empresa lanzó hoy el primer teaser de la serie, por lo que seguidores del drama ya pudieron conocer las primeras imágenes que aparecerán en la nueva entrega.

En este video nos presenta nuevamente a los personajes de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), mismos que podemos observar luego de algunos años de 'paz' en la comunidad creada por el hermano de Joel, Tonny (Gabriel Luna) y su esposa María (Rutina Wesley).

Ahora se tendrán que enfrentar a una nueva aventura; sin embargo, para aquellos que ya han podido jugar el videojuego, conocen a la perfección lo que nos espera en ésta nueva entrega.

Si bien, aún no hay una fecha en concreto si se ha confirmado que ésta entrega llegará a principios del 2025, aproximadamente en las mismas fechas que fue lanzada a la plataforma la primera temporada.