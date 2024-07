Sale a la luz video de la supuesta boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Ciudad Juárez.– Las cosas entre Irina y Gabriel Soto parecen que están lejos de haber terminado muy bien, y es que ayer la actriz rusa afirmó que se había casado con el actor mexicano. Baeva compartió detalles sobre su boda secreta con Gabriel Soto, que tuvo lugar en la casa del actor en Acapulco, según contó para la revista ¡HOLA!

“El 27 de marzo de 2024 nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual, la hicimos en Semana Santa, en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel allí”, declaró Baeva a la publicación.

La entrevista se ha ido dando a conocer poco a poco y ahora revelaron un video de la supuesta ceremonia que llevaron a cabo en la casa de Acapulco que Gabriel Soto tiene, aunque él desmintió que hubiera sido un casamiento: "Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Solo fueron unas fotos en las que estábamos vestidos de novios, pero no, no fue una boda", declaró el actor.

En redes sociales comenzaron a difundir imágenes de la presunta unión que festejaron en el inmueble mencionado, donde Baeva luce un largo vestido blanco, de cola, ceñido al cuerpo y un velo con el cabello en chongo.

Mientras Soto la esperaba para recibirla con un traje oscuro y una gran sonrisa, pero aunque las imágenes dicen más que mil palabras el famoso ya declaró que no hubo una unión, ni siquiera espiritual, pues aseguró que se trataba de una sesión de fotos.