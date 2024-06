Ron Howard, Helen Mirren y su hijo rinden homenaje a Donald Sutherland

Foto: Associated Press

Admiradores famosos, colegas y familiares rinden homenaje al actor Donald Sutherland, la estrella de “M.A.S.H.” “Klute” y “The Hunger Games” que murió a los 88 años.

“Tuve la bendición de dirigirlo en #Backdraft. Uno de los más inteligentes, interesantes y fascinantes actores de cine de todos los tiempos. Increíble alcance, coraje creativo y dedicación al servicio de la historia y la audiencia con suprema excelencia”. — Ron Howard, en X.

“Donald Sutherland fue uno de los actores más inteligentes con los que he trabajado. Tenía un maravilloso cerebro inquisitivo y un gran conocimiento sobre una amplia variedad de temas. Compaginó esta gran inteligencia con una profunda sensibilidad, y con una seriedad sobre su profesión como actor. Todo esto lo volvió la leyenda del cine en la que se convirtió”. — La actriz Helen Mirren, quien coprotagonizó con Sutherland “The Leisure Seekers” (“El viaje de sus vidas”) de 2017, en un comunicado.

“Con gran pesar, les comparto que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se dejó intimidar por un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”. — El actor e hijo de Sutherland, Kiefer Sutherland, en X.

“Protagonizó dos de mis películas favoritas y más influyentes: ‘Don’t Look Now’ (‘Amenaza en la sombra’) e ‘Invasion Of The Bodysnatchers’ (‘La invasión de los ultracuerpos’) de 1978. Pero eso es solo la punta del iceberg en cuanto a su legendaria filmografía. Fue una presencia divertida, lacónica, pero también intensa y dramática en muchas películas memorables”. — El director Edgar Wright, en Instagram.

“Adiós, Donald Sutherland”. — El actor Elijah Wood en X.

“Perdimos a una leyenda, un actor que creaba personajes únicos y creíbles cada vez que se ponía frente a la cámara”. — Jon Cassar, quien dirigió tanto a Donald como a Kiefer Sutherland en “Forsaken” (“Regresando a casa”) de 2015.