'Arriesgar es muy importante para nosotras las mujeres': Laura Pausini

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Ciudad de México.– Aunque Laura Pausini consiguió en 2023 la máxima distinción de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, la artista italiana no lo ha dicho todo y está de vuelta con una nueva canción y una nominación a los Latin Grammy.

Pausini compite este año en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional por “Almas paralelas” y estrenó el viernes su tema “Chao” en el que luce una cabellera rubia.

“No me esperaba realmente la nominación, siempre tengo esta idea fija de que cuando una mujer en la música pasa de los 40 tendrá un camino más difícil”, dijo en entrevista por videollamada desde Milán. “Quizá pueda ser yo la que pueda demostrar que no es cierto”.

“Desde que he cumplido 50 años todo me ha ido mejor que nunca, he hecho este año la gira más exitosa de mi carrera, incluso más de cuando tenía 20 años”, agregó.

Pausini, quien tiene 32 años de carrera, dijo que a veces se pregunta por qué no cree tanto en ella. Pero busca romper el paradigma para sí misma y para las mujeres más jóvenes, a diferencia de lo que le decían expertos de la industria, la mayoría hombres mayores, a sus inicios en la década de 1990.

“Me repetían continuamente ‘trabaja ahora porque las mujeres después ya no’ y quizás de manera estúpida no he pensado que las cosas podían cambiar”, señaló. “La diferencia entre una joven artista de hoy y nosotras, que hemos empezado en los años 90 es evidente, es fuerte”.

Pausini recordó que después de ganar el Festival de San Remo, una de las competencias musicales más importantes de Italia, en 1993 firmó un contrato con su empresa discográfica ese mismo día, al igual que un chico que quedó en la posición 10. Él tuvo un contrato más lucrativo por cuatro álbumes, ella por uno y con menos regalías.

“Creían menos en las mujeres”, señaló.

A partir de la década del 2000 comenzó lo que califica como una “rebelión de las mujeres” de la que le gusta ser una representante, convirtiéndose, por ejemplo, en la primera artista femenina en presentarse en un estadio italiano en 2007.

“Hemos empezado todas las mujeres a tener un coraje nuevo”, dijo. “Tengo el privilegio de poder ser testigo de varios cambios”.

Las tres décadas que han transcurrido desde su debut hasta ahora no solo le han dado una mayor capacidad profesional, Pausini las destaca como experiencia de vida.

“He aprendido a amarme”, dijo. “Me siento con más valor, quiero arriesgarme y no siempre funciona, pero la palabra arriesgar es una palabra muy importante para nosotras las mujeres y no debemos tener miedo porque si no arriesgamos nunca veremos qué está detrás”.

En “Chao”, en su versión en italiano “Ciao”, Pausini muestra una imagen totalmente diferente en un video fantasioso en el que aparece rodeada de bailarines que realizan coreografías de danza contemporánea. El tema es compuesto por Sam Smith, Fraser T. Smith, Pausini y su esposo Paolo Carta con Antonio di Martino y Anice.

“Es una canción que ha llegado así, inesperadamente”, señaló.

Pausini dijo que se sintió identificada con “Chao” por una experiencia que vivió con una amiga cuya relación tomó un camino diferente al de ella.

“’Chao’ trata sobre la capacidad de dejar ir a las personas que han estado a nuestro lado y trata de hacerlo de una forma pacífica”, apuntó. “Normalmente cuando una historia termina es más fácil discutir, cerrar definitivamente, culpar al otro, anular a la otra persona”.

El cambio de cabellera, dijo, se debe a que muchas personas cambian de estilo al terminar una relación.

“Tenía ese sueño de ser rubia por muchos años, admito que he tratado muchas veces de hacerme rubia y siempre termino en naranja”, dijo. “Pero ahora hacen pelucas maravillosas”.