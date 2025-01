Rocío Sánchez explota vs Karime por burlarse del lupus de Selena Gómez

Ciudad Juárez.– La conductora Rocío Sánchez Azuara explotó en contra de Karime Pindter luego de que la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" criticó en uno de sus poscast el peso de la cantante Selena Gómez, quien desde hace años reveló que padece lupus y cuyo tratamiento con corticoides le impide mantener un raya su sobrepeso.

Aunque Pindter admitió que desconocía que la cantante padece esa enfermedad, pidió disculpas públicas y aseguró que no tenía derecho a hacer chistes, que catálogo como tontos.

"Aunque el tema del capítulo fuera la moda, no me daba derecho a hacer los chistes tan tontos que escucharon. Yo he dicho que tomo 'ozempic' por mi resistencia a la insulina, tomarlo no es algo malo, pero sí es un error hacer un chiste sobre eso dirigido hacia otra persona", expresó en un comunicado.

Karime explicó que nunca intentó burlarse de la salud de Selena Gómez y mencionó que ella desconocía que la estrella estuviera enferma de lupus, por lo que reconoció que sus comentarios estuvieron fuera de lugar.

Pero esas disculpas no fueron suficientes para que la conductora Rocío Sánchez Azuara, en una de las emisiones de su programa "Acércate a Rocío", explotara en contra de la que calificó como "ser", pues aseguró que una mujer que critica a otra mujer por su enfermedad no merecía ser llamada de otra manera. Y es que hay que recordar que la hija de la famosa falleció y padeció de esta enfermedad.

"Selena Gómez tiene lupus eritematoso sistémico y ha sido trasplantada de riñón. Las personas que hemos vivido con enfermos de lupus eritematoso sistémico, que es el caso de mi hija (Daniela), que falleció, sabemos el calvario que se pasa. Es un ir y venir en hospitales y, especialmente, Selena lleva un tratamiento de cortisona, independientemente del cuidado exhaustivo que tiene que tener por sus riñones”, dijo la famosa conductora.

Rocío Sánchez Azuara, quien públicamente ha descrito el proceso de su hija por sobrevivir al lupus como "un calvario", subrayó que las redes sociales están plagadas de personas ignorantes que buscan volverse famosas a costa del dolor de otras personas.