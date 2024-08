Ricardo Peralta pierde casi 100 mil seguidores tras polémicas en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Ricardo Peralta "La Loba" parece comenzar a sufrir las consecuencias de su participación dentro de "La Casa de los Famosos México" después de que el influencer ha perdido cerca de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram en las últimas horas.

Aunque ya su participación, que apuntaba para ser una de las más importantes dentro del reality, había comenzado a generar algunas molestias entre sus seguidores, la gota que derramó el vaso ocurrió durante el momento del llamado posicionamiento, que es cuando los habitantes exponen sus argumentos para nominar a sus compañeros. Ahí Peralta tuvo un encuentro polémica con Karime.

"Estoy aquí porque quiero hacerte saber que no soy hipócrita; cualquier pacto que haya existido deja de existir. Le rogaste a Adrian una entrevista, no eres orgánica. No quiero saber que fui utilizado por ti por eso quiero que salgas", dijo Peralta, desatando una inesperada reacción.

Luego de escucharlo, Karime quedó asombrada y le respondió que sus palabras la habían tomado por sorpresa.

"No me esperaba este bombardeo", contestó.

Tras estas palabras las redes sociales del influencer y comediate comenzaron a sufrir por la pérdida de seguidores, ago de lo que él aún no está enterado, pues hay que recordar que están aislados de las redes sociales.

Internautas incluso han comenzado a armar campañas para dejar de seguir a "La Loba".