Ricardo peralta confiesa frente a 'Gomita' que le gustan los besos de Agustín

Agustín Fernández se ha convertido en el motivo de fuertes enfrentamientos entre Gala Monte y Gomita, pues desde el primer momento la influencer mostró interés por el modelo argentino que ha protagonizado apasionados momentos con la actriz. Sin embargo, el triángulo amoroso podría tener un giro inesperado ya que Ricardo Peralta admitió que le gustaron los besos del amigo de Nicola Porcella y se metieron a la cama juntos.

Ricardo Peralta se mete a la cama con Agustín Fernández

La tensión crece en “La Casa de los Famosos México” previo a la sexta gala de nominación y para intentar relajar el ánimo los participantes se divirtieron un poco bromeando con lo que ha ocurrido en la habitación del líder. Aunque Agustín Fernández ganó el beneficio durante esta semana, deberá pasar la noche con algunos de sus compañeros cada día.

Gala Montes y Gomita fueron las primeras, aunque la influencer ha intentado llamar la atención del modelo fue la actriz con quien protagonizó una noche de besos y caricias. Ahora Ricardo Peralta se dijo ansioso por dormir junto al exparticipante de “Guerreros 2020” y no dudó en meterse a la cama junto él sin importar que Araceli Ordaz los estuviera observando.

Ricardo Peralta revela tener interés por los besos de Agustín

Luego del tierno momento entre el youtuber y el modelo en el cuarto Tierra, durante una charla en el vestidor Peralta admitió frente a Gomita que le gustan los besos de su compañero de equipo. Aunque de inmediato dejó claro que no tiene un interés mayor por Fernández ya que no desea dañar la amistad que ha formado por la también conductora de televisión.

“Siento más bonito como me besa el Agustín que el Sian, pero sabes qué, no vaya a creer usted México que ya estoy sintiendo cosas por Agustín, no, porque me cae muy bien, pero es que sí… Sí es muy lindo el Agustín, pero sé que todo es de amigos, ¿sabes? A diferencia del Sian las primeras veces que sí era muy así, pues, y me hacía muchas cosas y ya no me hace tantas cosas”, dijo Ricardo Peralta.

Sobre el encuentro con Agustín Fernández en la suite del líder, Gala Montes dio detalles con sus compañeros del cuarto Mar: "Nos acomodamos, nos abrazamos y dije: ‘Ching** su madre, sólo se vive una vez’, y que me lo besuqueo. Nos quedamos platicando como a las dos de la mañana y esto fue como a las cuatro. Yo pensaba en el equipo, pero dije ‘soy joven, no tengo hijos’, entonces nos dormimos y yo siéndole fiel a mi equipo puro abracito y cuchareo”.