Ricardo Peralta asegura que necesita terapia tras participación en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.- La participación de Ricardo Peralta en "La Casa de los Famosos México" ha dejado fuertes secuelas en su salud mental, tanto que reveló que necesita terapia para poder superar los momentos más complicados que he tenido que pasar dentro y fuera del reality.

Semanas después de su salida, Ricardo Peralta habló sobre los cientos de comentarios negativos que está recibiendo, y dijo no entender porque muchas personas parecen desearle lo peor.

“De pronto (...) con los comentarios de muchas personas (...) que se suben por que este es el momento para salir o resaltar, yo digo dale con todo, ojalá puedas mantener una carrera de muchos años porque es muy complicado. A veces digo, ¿cuál es el fin?,” comenzó contando.

Luego de detallar que muchas veces siente que esos comentarios parecen desearle que ya no forme parte del mundo del entretenimiento o desaparezca de Internet, confesó que necesita ayuda profesional para que a la larga no terminen por afectarlo más.

“Estoy diciendo que necesito ir como a terapia, porque te hace sentir menos que mierda. Tú dices: ‘pues sí, claro, no merezco estar en este plano, no merezco pisar este suelo, no merezco estar aquí contigo”, comentó.

Y agregó: “¿Hasta donde va a llegar esto?, ¿hasta donde quieres? (...) Es tal la hazaña, que dices tú, o sea esa persona no está cómoda con que solo ya no trabaje en las redes o en la televisión, esta persona preferiría verme que sea yo un angelito.”