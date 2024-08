Ciudad de México.- Los famosos Ricardo Peral y Arath de la Torre vivieron un tenso momento durante el posicionamiento en la Cuarta Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos.

Peralta comenzó a reclamarle a Arath por unos comentarios sobre su forma de vestir, ya que era su expresión de género.

"Vengo a explicarte la expresión de género y va ligada a la identidad de género y mi género es no binario. La expresión responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Tampoco existo para ti y si es así, tú tampoco existes para mí. No me gustaría que la gente pensara que soy un personaje", dijo.

Por su parte Arath negó rotundamente todas las acusaciones en su contra y le pidió con jugar sucio. Además, dijo que jamás sería homofóbico ya que tiene un hermano que pertenece a la comunidad.

"Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi inspiración más grande. Mis respetos para ti; no juegues así porque estás tratando voltear y confundir a la gente. Jamás le faltaría el respeto a nadie. No eres Wendy porque esa historia ya se contó", respondió Arath.