Revelan que rapero Sean 'Diddy' habría abusado de Justin Bieber y grabado videos

Ciudad de México.– El rapero Sean "Diddy" Combs, quien enfrenta cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado en Estados Unidos. La acusación formal cubre detalles explícitos de que Combs presuntamente agredió a varias mujeres desde 2008, lo que ha puesto al cantante en tendencia, tanto que algunos internautas han recordado algunos de sus grandes escándalos, entre ellos en donde se asegura que el actor abusó sexualmente del cantante canadiense Justin Bieber cuando este tenía solo 15 años.

La acusaciones se basan en la exesposa del famoso, Kim Porter, quien reveló en uno de sus libros “Kim's Lost Words” que el rapero abusó de Justin Bieber junto con otros artistas que estaban con él.

Los videos junto con la declaración de Kim Porter han ocasionado que en redes sociales como X se volviera tendencia el nombre de Justin Bieber debido a que algunos aseguran que él cantante sí fue abusado por Sean Diddy Combs.

Hace un tiempo, Justin Bieber declaró que había hablado con Billie Eilish con la intención de brindarle su apoyo debido a que al ser una persona joven que entra a la industria musical es duro ser tan joven y no saber a dónde ir. Además, declaró que su intención de cuidar de Billie Eilish era para evitar que no le pasara a ella ni a nadie más lo que él vivió, aunque no dio detalles.