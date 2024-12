Revelan que Briggitte renunció a 'Señora Presidenta' por celos de Brenda Bezares

Ciudad Juárez.– Briggitte Bozzo, quien recientemente salió de la obra "La Señora Presidenta", dejó para siempre su participación debido a una pelea con la esposa de Mario Bezares, Brenda, según con el canal de farándula en YouTube Kadri Paparazzi.

Según estas fuentes, la actriz venezolana habría tenido desacuerdos con Brenda Bezares, otra de las integrantes de la obra y esposa de Mario Bezares.

Aunque las razones exactas de estos roces no han sido confirmadas, se especula que podrían estar motivadas por celos profesionales.

“Dijo muchas cosas mi chacal, pero yo te voy a decir aquí la realidad, empezó a tener roces con la esposa de Mario Bezares, empezaron a tener problemas ahí con la esposa de Mario Bezares, se está volviendo muy intensa, se dice que se está poniendo muy intensa y se dijeron de cosas”, dijo El Lobo.

Por su parte Briggitte Bozzo, quien alcanzó el quinto lugar en el reality show "La Casa de los Famosos México", utilizó sus redes sociales para anunciar su salida de la obra.

En su mensaje, aclaró que no fue despedida de manera adecuada, lo que ha dejado abierta la puerta a diversas interpretaciones sobre su partida.

"Anuncio oficial, porque, pues no me despidieron como me lo merecía, les quiero decir que ya no voy a estar en la obra ‘Señora presidenta’, por proyectos personales, los amo mucho, me dio mucha nostalgia… como que no sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función, ya no voy a estar".