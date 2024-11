Revelan a AM y Karina como posibles participantes en 'LCDLF All Stars'

Ciudad Juárez.–Las polémicas de Adrián Marcelo dentro de "La Casa de los Famosos México", en su segunda temporada, han sido suficientes para que la televisora estadunidense Telemundo tenga en su lista de participantes al youtuber, además de la también influencer Karina Torres, amiga de las "Perdidas".

Y es que la cuenta del reality show en Instagram volvió a causar revuelo al lanzar un video en donde informaron el regreso de este controversial programa.

"Atención, fanáticos. Les habla La Jefa para anunciarles el momento que estaban esperando", anunció la voz del popular reality show que regresará muy pronto a la pantalla.

A través de redes sociales, cuentas de fans enfocadas en el reality show comenzaron a especular con respecto a los nombres de las personalidades que podrían permanecer en el encierro. Así, entre los nombres que suenan fuerte para la nueva temporada son Manelyk González, Laura Bozzo (quien en entrevistas lo ha casi confirmado), Niurka Marcos, Lupillo Rivera, Thali García y Mayeli Alonso.

Pero quizá lo que ha generado numerosos comentarios es el hecho de que aparecieron dos presuntos nombres que podrían ser parte del reality show: Adrián Marcelo y la influencer de la comunidad LGBT, Karina Torres.

Hasta el momento, el polémico exintegrante del "Cuarto Tierra" no ha emitido comentarios al respecto. Sin embargo, en una reciente entrevista para Multimedios indicó que no está dispuesto a volver a alguna otra televisora que no sea la de Monterrey.

Por otro lado, Telemundo tampoco ha emitido quiénes serán los nuevos particpantes, que conforme se acerque la fecha del estreno, se irán dando a conocer poco a poco.