Revela Ferka daños que Christian Estrada le hizo al intentar quitarle a su hijo

Ciudad de México.– Luego de que en noviembre de 2022, Ferka, conocida actriz y expareja de Christian Estrada, revelara en el programa “Hoy” su separación, recientemente dio más detalles sobre las secuelas que le dejó el que su expareja intentara robarse a su hijo en un centro comercial.

Fue en el programa “Qué Buena Hora” que la famosa compartió que el día que su ex intentó llevarse a su hijo, la cara y las manos se le empezaron a achuecar, por si fuera poco también presentó problemas con el control de esfínteres.

“Hasta la cara se me enchuecó, fue horrible, un suceso que me detonó y hasta los brazos se me hicieron así -hacia arriba- (...) Fue cuando me intentaron quitar a mi hijo, me vino de mucho estrés de horas”, relató.

La actriz ha mantenido una disputa legal con Estrada desde su separación, alegando que él no ha aportado nada para el bienestar del pequeño. A pesar de que ha pasado casi dos años desde su separación, la situación entre ambos parece estar lejos de resolverse.

La revelación de Ferka sobre los desafíos que enfrentó después de su separación es un recordatorio de la importancia de abordar adecuadamente los conflictos familiares y garantizar el bienestar de los niños involucrados.