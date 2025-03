Revela Alfonso Obregón que es probable que no interprete a Shrek

Ciudad de México.- El actor de doblaje Alfonso Obregón compartió un mensaje en redes sociales indicando que al parecer él no interpretará a Shrek en su 5 entrega.

A través de Facebook, el artista mexicano señaló que es probable que tampoco Dulce Guerrero doble a Fiona y Eugenio Derbez a Burro en "Shrek 5"

"Pos parece que ni Dulce ni Eugenio ni yo haremos Shrek 5..." se lee en la publicación.

A pesar de que la información aún no ha sido confirmada oficialmente, el comentario de Obregón aumentó las especulaciones. El artista no aclaró si se trata de una decisión final o si simplemente no se ha llegado a un acuerdo, ya que hace algunas semanas había mencionado que no había sido contactado para participar en la película.

La fecha oficial del estreno de "Shrek 5" será el 23 de diciembre de 2026.