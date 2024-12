Resumen 2024: Los mejores y más grandes conciertos de este año

Nueva York.- Maria Sherman, la redactora musical de The Associated Press, ha visto más de 80 conciertos en 2024. A continuación, algunas de sus selecciones de los mejores y más grandes espectáculos del año. La mayoría de los espectáculos en esta lista se vieron en el área metropolitana de Nueva York, a menos que se indique lo contrario, y excluye la mayoría de las actuaciones únicas que no se pueden repetir. Echa un vistazo a dónde puedes ver tú también a estos artistas.

Mariah Carey, Christmas Time

17 de diciembre, Barclays Center

Al final del año, cuando la mayoría de las giras pop más importantes llegan a su fin, ¿quién más estará allí para tomar el relevo sino la Reina de la Navidad, Mariah Carey? Durante su gira de la temporada 2024, Carey interpretó clásicos navideños, tanto los suyos como los clásicos, y se salió un poco del formato para interpretar un popurrí de sus mayores éxitos: “Emotions”, “Hero”, “Fantasy” y “We Belong Together”, entre ellos.

Lo más destacado: El cierre de su clásico, “All I Want for Christmas Is You”. Pero para la última noche de su gira en Brooklyn, hubo una sorpresa inesperada: Rihanna estaba entre el público y Carey firmó su pecho durante una sesión de canto colectivo de “Always Be My Baby”.

Abridor: Vamos, como si la Reina de Navidad necesitara presentación.

Véalo usted mismo: Los espectáculos navideños de Carey se han convertido en una especie de tradición anual, así que espere hasta 2025.

Natalia Lafourcade

10 de octubre, Carnegie Hall

Por segunda vez en su carrera, Natalia Lafourcade actuó en el Carnegie Hall, acompañada por Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. No hubo nada formal en el evento: el público bailó en los pasillos mientras la ganadora de cuatro premios Grammy llenaba de vida el recinto histórico con su folk latino, rock, bossa nova y cumbia.

Lo más destacado: Casi al final de la actuación, Jon Batiste se unió a Lafourcade para improvisar un concierto. De repente, los sagrados salones del Carnegie Hall se sintieron íntimos, como un ensayo privado.

Abridor: Ninguno.

Véalo usted mismo: Lafourcade no tiene fechas próximas por ahora, pero los fanáticos curiosos pueden ver su nuevo álbum “Live at Carnegie Hall”, grabado en este concierto.

Carin León, Tour Boca Chueca

2 de octubre, Madison Square Garden

Carin León es uno de los nombres más importantes de la música regional mexicana y, en vivo, confirma lo que los fanáticos de su música siempre han sabido: este es un fenómeno global.

Lo más destacado: León hace una versión de ensueño de “Tennessee Whiskey” de Chris Stapleton . Junto con sus canciones de banda, es un recordatorio de que la música country abarca países, culturas y fronteras.

Abridor: ¿Quién los necesita?

Véalo usted mismo: León tiene algunas fechas más programadas para abril de 2025, incluso en Florida y Carolina del Norte.

Missy Elliott, Out of This World Tour

3 de agosto, UBS Arena

Es casi increíble: antes de 2024, Missy Elliott nunca había encabezado su propia gira por estadios. Y la última gira que realizó fue en 2004, junto a Beyoncé y Alicia Keys. Dos décadas después, la multifacética cantante decidió que finalmente había llegado el momento de volver a la carretera para ofrecer un verdadero espectáculo pop. Y, tal como sugiere el título, fue "de otro mundo".

Lo más destacado: Es una de las artistas más influyentes de los últimos 30 años, así que elige tu favorita: “Get Ur Freak On”, “Work It”, “Lose Control”: el espectáculo fue ininterrumpido, una explosión de alta energía que se sintió más como un evento único en la vida que un concierto.

Abridor: Busta Rhymes y Ciara, colaboradores de Elliott desde el primer día, se unieron para un espectáculo que parecía una fiesta en el espacio exterior.

Véalo usted mismo: La gira ha terminado, pero puede ver a Elliott en Coachella la próxima primavera.

Governors Ball: Chappell Roan, Sexyy Red, SZA, Peso Pluma

Del 7 al 9 de junio, Flushing Meadows Corona Park

Mira, los festivales de música de verano no son para todos. Pero de vez en cuando, una institución te sorprenderá, no solo por contratar a las superestrellas de hoy, bueno, de hoy, sino también por presentar una mezcla ecléctica de talentos. Este año, Governors Ball cumplió con su promesa.

Lo más destacado: Ahora es el momento de correr, no de caminar, para ver a Chappell Roan . Pero eso ya lo sabías. Hace años que tienes el baile de “Hot to Go” grabado en tu memoria.

Abridor: El rap atrevido de Sexyy Red es una característica de muchas listas de reproducción por una razón.

Véalo usted mismo: El próximo mes de junio, de nuevo en Nueva York.

George Strait

8 de junio, Estadio MetLife

Las canciones del Rey del Country son atemporales y en vivo, abordadas con mucho corazón.

Lo más destacado: Has escuchado “Amarillo by Morning” interpretada en un bar local. Ahora escúchala en un estadio con decenas de miles de personas, interpretada por el propio Strait y su gran banda.

Abridor: Chris Stapleton y Little Big Town, con Stapleton uniéndose a Strait para su colaboración de 2024, "Honky Tonk Hall of Fame".

Véalo usted mismo: Strait no tiene próximos shows programados, pero nunca digas nunca.

The Rolling Stones, Stones Tour ’24 Hackney Diamonds

23 de mayo, Estadio MetLife

Una de las mejores bandas de rock and roll de todos los tiempos toca dos horas de éxitos sin parar, sacando de su discografía de 60 años y más. ¿Qué más se puede pedir?

Lo más destacado: En pocas palabras: la resistencia de Mick Jagger.

Abridor: El inventivo Jon Batiste , que toca las teclas como si hubiera inventado el piano.

Véalo usted mismo: La gira norteamericana de los Stones ha concluido, pero ¿conoce a estos muchachos? Estarán de gira nuevamente antes de que se dé cuenta.

Megan Thee Stallion, Hot Girl Summer Tour

21 de mayo, Madison Square Garden

Díganlo de nuevo para la gente que está en el fondo: Megan Thee Stallion agotó las entradas del Madison Square Garden en su primera gira. Es una chica muy sexy... un éxito.

Lo más destacado: “¡WAP!” Puntos extra si Cardi B hace una aparición sorpresa, como lo hizo en la cita de Nueva York.

Abridor: La rapera de Tennessee GloRilla, recientemente nombrada una de las artistas revelación de AP en 2024.

Véalo usted mismo: Megan llegará a Coachella en abril, seguido de Summerfest en Milwaukee en junio.

Olivia Rodrigo, GUTS World Tour

5 de abril, Madison Square Garden

El pop-punk brillante de Olivia Rodrigo es para todas las edades y lo siente profundamente todo el mundo. Si las mujeres que muestran su furia han pasado de moda, Rodrigo las ha recuperado con toda su fuerza.

Lo más destacado: ¿En serio? ¡Cualquiera que sea tu canción favorita de Olivia Rodrigo!

Abridor: The Breeders, liderados por Kim Deal de Pixies, leyendas de la radio universitaria de los 90 y del rock independiente.

Véalo usted mismo: Rodrigo viajará a algunos festivales en Sudamérica en primavera, antes de dirigirse a Europa para algunos festivales adicionales.

Bad Bunny, The Most Wanted Tour

14 de marzo, Crypto.com Arena de Los Ángeles

El espectáculo de Bad Bunny comienza con una orquesta, cuyas sinfonías rápidamente pasan a las inconfundibles cuerdas de su gran éxito, “Mónaco”.

Lo más destacado: El caballo. Y el bloque de la actuación dedicado a sus éxitos del reggaetón del pasado, por supuesto.

Abridor: No hubo apertura, pero en un momento dado, Bad Bunny entró a la arena montado en un caballo. Uno de verdad.

Véalo usted mismo: El “The Most Wanted Tour” de Bad Bunny terminó hace unos meses. La próxima vez, no te pierdas a El Conejo Malo.