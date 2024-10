Responde Karely Ruiz a criticas por tomarse fotos embarazada

Ciudad de México.- Desde que inició su carrera como creadora de contenido y modelo en la famosa página azul, Karely Ruiz ha enfrentado comentarios negativos. Ahora, embarazada, la influencer regiomontana sigue recibiendo críticas, aunque para ella y su familia este es un momento especial. A sus 23 años, Karely no se quedó callada y respondió con un contundente mensaje.

En una historia de Instagram, Karely cuestionó a sus detractores “¿Por qué tengo que cambiar como soy por estar embarazada o dejar de hacer mis cosas?”.

La creadora de contenido enfatizó que su trabajo “no es nada del otro mundo” y que continuará con su vida regular mientras disfruta de la dulce espera.

Karely también hizo un llamado a que las personas se enfoquen en sus propias vidas en lugar de criticarla. “No le hago daño a nadie y se preocupan por el futuro de mi hija en vez de por sus hijos o su vida”, subrayó.

Además, en un video, Karely enfrentó a quienes no consideran apropiado que siga trabajando durante su embarazo. “Ya vi que me andan tirando hate porque sigo haciendo contenido embarazada. ¿Pues qué creían, que iba a parar? No, no, no. Tengo gustos caros, entonces, ¡a darle!”, afirmó con determinación.