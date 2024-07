Reseña: Scarlett Johansson da poder estelar a película 'Fly Me to the Moon'

Foto: Associated Press

“Fly Me to the Moon ” es mejor de lo que parece.

No se trata de una crítica a la campaña de marketing de la comedia romántica sobre la carrera espacial, sobre un hombre de la NASA muy serio y un experto en marketing de Madison Avenue contratado para vender la misión a la Luna. Se trata más bien del estado de la asistencia al cine.

Una película como esta, con estrellas de cine legítimas como Scarlett Johansson y Channing Tatum , un aspecto elegante y brillante, un concepto original y un título brillante, no es un fenómeno común en los cines locales. Hemos sido condicionados a ver algo así y asumir una de dos cosas: es el producto de un servicio de streaming que gasta mucho dinero o es falso, como una de esas películas dentro de una película que está ahí principalmente para hacer reír, pero también es al menos algo plausible.

Ambas suposiciones son ciertas, pero la primera es esencialmente cierta: se trata de una producción de Apple que, al igual que “Napoleon” y “Killers of the Flower Moon”, llegará primero a los cines, el viernes, a través de un estudio tradicional (Columbia Pictures de Sony). Tampoco es un simple gesto hacia los cines: todavía no se ha anunciado la fecha de estreno.

El director es el veterano de la televisión Greg Berlanti, cuyas películas incluyen “Love, Simon” y “Life as We Know It”. Aquí parece haber tomado una página estilística y tonal de “Down with Love” de Peyton Reed, esa mezcla de Rock Hudson y Doris Day de los años 60 hasta 2003 protagonizada por Renée Zellweger y Ewan McGregor. El guión, de Rose Gilroy y la historia, de Bill Kirstein y Keenan Flynn, es desenfadada y alegre con una agradable energía disparatada, lo que le da a Johansson la oportunidad de usar todo el poder de su poder de estrella de cine como la astuta Kelly Jones, que se hizo a sí misma. Es una especie de Don Draper femenina sin la melancolía y los escarceos, pero con un bagaje secreto y la capacidad de encantar y persuadir a casi cualquier persona.

Si logras pasar el montaje inicial, una lección de historia vergonzosa que tiene toda la profundidad y los matices de un informe de escuela primaria de media página a espacio simple sobre la carrera espacial, te espera un viaje mayormente agradable, aunque serpenteante, cortesía de Johansson, quien produjo, Tatum y un talentoso plantel de actores secundarios (Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Rash). Tatum podría estar un poco fuera de lugar para el papel del director de lanzamiento de la NASA (y veterano de la Guerra de Corea) Cole Davis. Aunque es una buena pareja para Johansson y la multitud de suéteres de punto que luce a lo largo de la película, su interpretación hace que Cole sea demasiado agradable al instante como para que haya algún tipo de tensión o riesgo dramático. Es difícil decir si esto fue un error de cálculo a nivel de guión, de dirección o de casting. Pero no hay un "lo harán" o "no lo harán", solo "cuándo lo harán", lo cual no es una narración convincente cuando la duración de la película se extiende por más de dos horas.

Se trata de una película que no tiene prisa por llegar a ningún lado rápidamente. De hecho, el principal atractivo del tráiler, que Kelly ha sido contratado para montar un falso alunizaje en caso de que algo salga mal con el Apollo 11, ni siquiera se presenta hasta bien entrada la película. No es el objetivo de la historia en absoluto, solo un aspecto de ella, lo que resulta un poco desconcertante durante el primer visionado. Rash, como director diva contratado para este proyecto cinematográfico de alto secreto, hace que estas escenas sean muy divertidas (aunque los chistes recurrentes sobre Kubrick no sirven de nada). La mayoría de los intentos de hacer referencia a la época más allá del gran vestuario y el diseño de producción también son bastante superficiales: es una especie de versión color de rosa de finales de los años 60 en la que el racismo y la homofobia son prácticamente inexistentes. La misoginia y el expresidente Richard Nixon son frases ingeniosas y molestias tolerables.

Otro error fue dedicar demasiado tiempo a los astronautas del Apolo 11, hasta el obligado lanzamiento, una secuencia que hemos visto tantas veces y con tanta eficacia que no hay mucho que ganar con meterla con calzador en este tipo de películas. Es solo una distracción costosa, que se aferra a una grandeza que en realidad no necesita.

“Fly Me to the Moon” es mejor cuando no se toma a sí misma demasiado en serio. Y el concepto más valioso que vendió es la idea de Johansson y Tatum (que, por cierto, es un gran recordatorio para volver a ver “¡Salve, César!”) como un Day y Hudson modernos. Tienen el encanto. Solo necesitan material que les haga justicia.

“Fly Me to the Moon”, un estreno de Apple Original Films/Columbia Pictures que se estrena en los cines el viernes, tiene una clasificación PG-13 por “lenguaje fuerte, tabaquismo”. Duración: 132 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.