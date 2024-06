Reseña: 'Robot Dreams' es más profunda de lo que debería ser

Foto: Associated Press

Es una de esas verdades extrañas pero inmutables de las películas que una canción como “September” de Earth, Wind & Fire puede reproducirse en aproximadamente mil películas antes de que aparezca una película sobre un perro y un robot y los arroje a todos fuera del agua.

La animación “Robot Dreams” no tiene palabras, por lo que las canciones desempeñan una enorme influencia al evocar su tono caprichoso y suavemente existencial. Pero “Robot Dreams” de Pablo Berger, una fábula ambientada en Nueva York en los años 80 sobre seres queridos que van y vienen, no utiliza simplemente “Septiembre” para una escena o incluso dos. Es la banda sonora de la amistad entre Perro y Robot (sí, esos son los nombres de los protagonistas de esta película increíblemente simple), y su melodía regresa en varias formas cada vez que se recuerdan el uno al otro.

En un grado notable, “Robot Dreams” ha absorbido por completo toda la melancolía y alegría del clásico disco de Earth, Wind & Fire. Justo cuando la canción pregunta "¿Te acuerdas?" también lo hace “Robot Dreams”, una pequeña película dulcemente melancólica que, como una buena canción pop, expresa algo profundo sin desperdiciar una palabra.

Recordar también es útil cuando se trata de la película en sí. Vi “Robot Dreams” por primera vez hace más de un año en el Festival de Cine de Cannes . Su estreno se produce meses después de que “Robot Dreams” fuera nominada al Oscar a la mejor película de animación . Pero por alguna razón, la película llegará a los cines norteamericanos recién este viernes.

Es un patrón de estreno poco convencional para una película poco convencional. “Robot Dreams”, adaptada de la novela gráfica de Sara Varon de 2007, es también, de una manera curiosa, una película para todas las edades. Es en gran medida para niños, pero también es tan maduro en sus descripciones de las relaciones que las generaciones mayores pueden desmayarse más por él.

“Robot Dreams” comienza en East Village, donde Dog vive una vida bastante solitaria. Antes de sentarse a comer una cena en el microondas, nota su reflejo solitario en la pantalla del televisor. Sin embargo, un anuncio incita a Dog a pedir el Amica 2000. Unos días después, llega una caja, Dog reúne su contenido y pronto un amigable robot le devuelve la sonrisa.

Juntos, se lo pasan en grande en una Nueva York coloridamente representada con detalles puntillistas. Saltan los torniquetes del metro, visitan Woolworths y patinan en Central Park (con “September” sonando en el radiocasete). Pero después de una excursión a Playland (que se parece mucho más a Coney Island), el entusiasmo de Robot lo mete en problemas. Después de retozar en el agua, se tumba en la playa y luego descubre que no puede moverse. Esta puede ser una película sobre un perro que patina y un robot que come salchichas, pero la realidad científica del óxido es un suspenso de incredulidad demasiado lejano para “Robot Dreams”.

A pesar de todos los esfuerzos de Dog, Robot está atrapado y, siendo septiembre, la playa pronto cerrará fuera de temporada. Gran parte de “Robot Dreams” transcurre a través de las estaciones mientras Robot duerme soñadoramente durante el invierno y Dog se ve obligado a continuar con su vida y tal vez intentar conocer a alguien nuevo.

Los sueños de cada uno pueden ser surrealistas; Dog visita una bolera con un muñeco de nieve que hace girar su propia cabeza, mientras que Robot imagina una fantasía similar al "Mago de Oz". Pero ambos están consumidos por el miedo al abandono de su amigo mientras progresivamente encuentran nuevas experiencias y amigos. Entran nuevos personajes, con su propia Nueva York (volar cometas en el parque, barbacoas en los tejados) y sus propias bandas sonoras. “Robot Dreams” se convierte conmovedoramente en una historia sobre seguir adelante sin dejar de apreciar los buenos momentos que alguna vez compartiste con alguien: una lección valiosa para jóvenes y mayores, sobre la amistad y el romance.

E incluso este sentido de la memoria es más profundo en “Robot Dreams” de lo que podrías estar preparado. Berger, el cineasta español cuyas películas incluyen la película muda en blanco y negro de 2012 “Blancanieves”, ha llenado su película con innumerables fragmentos de un pasado pasado, desde Atari hasta Tab Soda. El nombre Amica 2000 podría ser un juego de palabras con el Amiga 500, la primera computadora y presagio de nuestro presente digital. Aún más dramática, sin embargo, es la forma en que las Torres Gemelas a menudo aparecen en segundo plano en una película tan conectada con el mes de septiembre. Allí también hay un símbolo conmovedor de compañeros, amigos y familiares que desaparecieron, pero cuyos recuerdos aún se agitan en nuestro interior.

Quizás estés pensando que esto es mucho para evocar en una caricatura sobre un perro y un robot. Y, sin embargo, “Robot Dreams” lo hace maravillosamente. Y te dejará curiosamente elevado por el espíritu y la letra de una de las canciones de boda más reproducidas de todos los tiempos: “Only blue talk and love, Remember/ The true love we share today”.

“Robot Dreams”, un lanzamiento de Neon, no está clasificado por la Motion Picture Association pero está destinado a todos los públicos. Duración: 102 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.