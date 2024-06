Renuevan 'House of the Dragon' para una tercera temporada

"House of the Dragon" está a pocos días del estreno de su segunda temporada y la serie ya fue confirmada para una tercera entrega, así lo confirmó un directivo de HBO, esto debido al rotundo éxito que ha tenido la primera parte de la serie y que espera que también logre, o incluso supere, la nueva producción que se estrenará el domingo 16 de junio.

La primera temporada registró la mayor audiencia de estreno jamás vista para una serie original tanto en HBO como en HBO Max (ahora Max), promediando 29 millones de espectadores por episodio en línea y en transmisión. Fue renovada para la segunda temporada apenas una semana después de su estreno inicial.

Basada en el libro "Fire & Blood" de Martin, "House of the Dragon" sigue la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Poniente. La serie tiene lugar casi 200 años antes de los eventos de "Game of Thrones" y unos 100 años después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos.

HBO también está trabajando en otra serie precuela de "Game of Thrones", "El Caballero de los Siete Reinos", basada en los personajes Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg, de los libros "Tales of Dunk and Egg" escritos por Martin.

Además, se ha anunciado que Eboni Booth, dramaturgo ganador del premio Pulitzer, está escribiendo un nuevo piloto para la serie "Ten Thousand Ships", que aborda la vida de la princesa Nymeria, fundadora del reino de Dorne.