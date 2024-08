Regresa Paola Durante a la gala de LCDLF

Hace unos días te informamos que Paola Durante, primera eliminada de "La Casa de los Famosos México", dejó de formar parte de las galas del reality show, provocando especulaciones sobre el verdadero motivo de su ausencia. En un video la conductora terminó con los rumores al explicar que simplemente no había sido requerida.

A unos días de dar su versión sobre su ausencia en las galas de "La Casa de los Famosos México", Paola Durante concedió una entrevista con el programa de espectáculos "De Primera Mano" en la que confirmó que volverá a las transmisiones después de estar ausente en las últimas semanas.

¿Qué pasó con Paola Durante en LCDLF México?

Después de convertirse en la primera eliminada de "La Casa de los Famosos México", Paola Durante estuvo como invitada en las galas del reality show. Sin embargo de manera repentina dejó de aparecer, por lo que los fans aseguraron que su contrato con Televisa había terminado.

A pesar de esa situación, la exedecán del fallecido conductor Paco Stanley compartió un mensaje en el que dijo que aún tenía contrato, pero desconocía el motivo por el que ya no había sido requerida en las galas del reality show. Confesó que ella estaba dispuesta a presentarse si así lo requerían.

A días de esto Paola Durante fue entrevistada por el programa de espectáculos "De Primera Mano" y reveló que este domingo retomará su lugar como panelista de "La Casa de los Famosos México". La modelo agradeció el apoyo que le han brindado todos sus fans tras su regreso a la pantalla chica.

En este sentido la primera eliminada de "La Casa de los Famosos México" confesó que la gente está molesta por su ausencia en las galas, pero este domingo 25 de agosto volverá a las transmisiones. Reiteró que no tienen ningún problema con la producción y espera que no haya sido vetada.

"La gente está molesta. El domingo me voy para las galas, sí voy a estar. No tengo ningún problema. Espero que no (fue vetada)", contó.