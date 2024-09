Reaparece Bisogno en 'Ventaneando' tras su trasplante de hígado

Ciudad Juárez.– El conductor Daniel Bisogno reapareció ante las cámaras de "Ventaneando" por primera vez desde la cirugía de trasplante de hígado que tuvo hace pocos días, esto debido a que se presentó la posibilidad de recibir el órgano, pues hay que recordar que el famoso requería este procedimiento debido a sus problemas de fallas hepáticas.

El conductor de Ventaneando explicó que se está recuperando favorablemente luego del trasplante y explicó cuáles serán los pasos a seguir para recuperar su salud al 100 por ciento luego de vivir varios episodios delicados este año que lo mantuvieron hospitalizado durante varios meses.

"Me dieron de alta hoy (ayer). Gracias a todos por su preocupación. Ya estamos listos y dispuestos para irnos a esa vida, a es a nueva vida y a seguir siendo el mismo Daniel, eso no va a cambiar".

“Ya me voy, ya nos vamos (...) Mi hermana Ivette, Charly, mi hija Michaela, mi sobrino Índigo, mi papá, todos gracias por el apoyo. Hemos logrado salir adelante con esto que era una cuestión delicada, público, la verdad. Me dieron de alta ya, como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado”.

Visiblemente emocionado, el conductor de televisión agradeció todo lo bueno que ha pasado tras el duro trance que ha pasado y a punto de llorar agradeció a su madre, fallecida mientras él estaba hospitalizado, además casi rompe en llanto al recordar a su hija Michaela pues ella fue un motor importante para su recuperación.

“Gracias en el foro, a Pati Chapoy, a mi mamá que está en el cielo. Por momentos sí se emociona uno (...) a toda la gente de Azteca que me ha dado su mano (...) Alguna misión se debe tener en este momento que ojalá siga siendo el divertido todos los días (...) la cosa va a estar perfecta. Moraleja: momentos como estos duelen, pero bien sabemos que mala hierba, nunca muere”.

Daniel Bisogno confirmó que la operación fue un éxito por lo que ahora, tras su pronta salida del hospital, queda recuperarse en su casa un par de semanas para reincorporarse a su trabajo que ha mencionado, es uno de los motores más importantes en su vida.