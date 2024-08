'Que se vaya mucho a la fregada'; Shanik explota contra Adrián al ver doble cara

Ciudad Juárez.– Shanik Berman fue la segunda eliminada de "La Casa de los Famosos México", una decisión que estuvo marcada por su desempeño durante la segunda semana en donde la comunicadora jugó de manera muy peligrosa con los equipos Tierra y Mar, lo que finalmente le costó su participación en el programa.

Berman dentro de la casa en varias ocasiones expresó su intención de haber pertenecido al cuarto de Adrián Marcelo, a quien vio como un gran aliado, sin embargo, todo eso quedó atrás ahora que la producción del reality le mostró la "doble cara" del conductor regio.

La producción transmitió una compilación de los ataques que todos los habitantes del cuarto Tierra lanzaron en su contra mientras ella soñaba con formar parte de su estrategia. Entre las declaraciones recopiladas por la producción destacó una en especial: la despiadada broma que Adrián Marcelo sobre Daniel, el hijo fallecido de Shanik Berman.

“Le dije: ‘aquí pongo mi línea y no me vuelvas a preguntar, gracias’. Nada más le vi la cara, nos quedamos solos y me dijo: ‘Te juro por mi hijo que está muerto que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”.

Shanik Berman no pudo ocultar la indignación que sintió tras escuchar las declaraciones de Adrián Marcelo sobre su hijo Daniel y la manera en que los habitantes del cuarto Tierra se burlaron al respecto.

“El amor nunca muere de causas naturales, te lo asesinan y este maldito me lo asesinó a puñaladas. Hay veces que el duelo tarda mucho, pero mi duelo con él es de microondas. Que se vaya mucho a la fregada. Me usó y yo la más bruta en todo el universo”. dijo.

Asimismo, aseguró que ya no ama a Adrián Marcelo porque considera que solo la utilizó parta obtener información del cuarto Mar con promesas de una presunta alianza.