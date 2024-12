¿Qué pasó? Mía Marín revela que ya nacieron sus bebés, pero están hospitalizados

Ciudad de México.– La popular modela y creadora de contenido Mía Marín, quien hace unos meses anunció su separación con Álex Marín, además de una nueva relación y que incluso se convertiría en mamá. anunció hace unas horas el nacimiento de sus bebés, sin embargo, también hizo una revelación que dejó a algunos de sus seguidores un poco preocupados.

“Yo sé que no les habíamos dicho nada, pero no, o sea no les habíamos dicho nada porque no los tenemos con nosotros todavía, siguen en el hospital”, explicó la creadora de contenido en un video compartido con sus seguidores.

Aunque no detalló las razones médicas por las cuales los bebés permanecen hospitalizados, Marín dejó claro que tanto ella como su pareja mantienen la esperanza de tener pronto a sus hijos en casa.

"Por el momento es mejor para ellos estar en el hospital", añadió la modelo.

Mía Marín se ha destacado como una figura relevante en la industria de contenido para adultos. A pesar de haberse alejado brevemente de esta actividad tras su separación de Alex Marín, recientemente confirmó que continúa desarrollando nuevos proyectos en este ámbito.