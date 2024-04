¿Qué le pasó? Ivonne Montero aparece con el labio desfigurado

Ivonne Montero alertó a sus fans después de que compartiera un video en el que muestra que tuvo complicaciones de salud a causa de una alergia, lo que ocasionó que su boca se le inflamara al grado de casi no poder hablar. La actriz les mostró cómo fue evolucionando su padecimiento, las fotografías de inmediato causaron impacto pues se veía irreconocible.

“Miren lo que me pasó, se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar… No, mentira. No, no me inyecté nada”, bromeó la actriz, quien después de aclarar que desde hace dos años no se aplica tratamientos en el rostro, aceptó que primero pensó que todo se debía a una picadura de insecto:

“Estoy inflamadísima, me da muchísima comezón, me pica horrible”, expresó asustada Ivonne Montero, quien horas después subió una foto de su labio luego de que acudiera al médico al ver que la inflamación no cesaba.

“Lo importante es que ya cedió la inflamación estoy tomando un antialérgico, como nueva. Gracias a todos los que se preocuparon”, externó Ivonne y agregó que solo fue un susto, pero se va a atender.