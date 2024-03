¿Qué le pasó? Critican a William Levy por su aspecto

El actor cubano William Levy se ha hecho viral en las últimas horas luego de que seguidores de redes sociales lo criticaran por su aspecto.

La página de Facebook CesarCasmo compartió una fotografía del actor y le criticó su aspecto, situación que fue apoyada por los seguidores.

“Se ve bien chavito. Todavía aguanta otro protagónico juvenil”, escribió CesarCasmo con tono sarcástico.

En la foto aparece Levy vestido con un saco azul, camisa de color negro que hizo juego con un moño del mismo tono. Se peinó de lado, como lo caracteriza dejando lucir su lacia cabellera.

CesarCasmo sumó otra fotografía de William en donde expresó: “Aquí se le ve bien padre su cabello”. Esto dio pie a que más internautas aseguraran que Levy supuestamente tiene problemas con la calvicie porque presuntamente utilizó una peluca.

Sin embargo, los seguidores del actor salieron en su defensa y lanzaron los siguientes comentarios:

“¿Por qué siempre tienen que burlarse por el envejecimiento? ¡¡¡Acaso tú no llegarás a eso!!! Nadie somos eternos y todos hemos tenido nuestro momento de fama, de brillar, es obvio que con el paso de los años no volveremos a vernos igual, no entiendo porque les importa tanto eso”, escribieron los internautas.

Ciertamente la edad le ha cobrado factura, al actor, pero su aspecto es mucho mejor que el de otros hombres de su edad. ¿Tú qué opinas?