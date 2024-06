'Que haga con ellos lo que quiera'; Bisogno responde a Bigorra por buenos deseos

Daniel Bisogno vivió momentos muy complicados hace algunas semanas en cuestión de salud, tanto que lo tuvieron en coma por un tiempo para que pudiera enfrentar mejor su recuperación, esa situación llevó a que algunos famosos expresaran su solidaridad hacia el conductor, incluso algunos que no se llevan tan bien con él, como Raquel Bigorra, con quien tiene una larga lista de conflictos.

Fue durante el estreno de "Aventurera" que Daniel Bisogno platicó con la prensa y además de hablar sobre su actual estado de salud, también aprovechó para mandarle un mensaje a Raquel Bigorra.

Los reporteros le dijeron al conductor que su examiga le había mandado buenos deseos durante el tiempo en el que estuvo convaleciente que él agregó:

“Lo mismo, de regreso para allá, las mismas bendiciones, todo lo que ella me envió de bendiciones, se lo regresó con mucho cariño, y que haga con las bendiciones lo que quiera”.

¿Pero qué fue lo que Raquel dijo? Hace una semanas la conductora cubana expresó sus buenos deseos a Daniel cuando este estaba hospitalizado:

“Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita. Cuando oigo (noticias) siempre le digo a mi esposo ‘ojalá salga adelante’. Pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto”, comentó la famosa durante un encuentro con la prensa.

Asimismo, la famosa ahondó que pese a tener amigos en común con Bisogno, prefirió tomar su distancia y no preguntarles qué sabían de la salud del presentador de espectáculos.

“No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. No es un tema ni un nombre que mencionamos alrededor de nosotros, pero por ese cariño que existió en su momento le deseo que le vaya bien y que salga adelante”, comentó.