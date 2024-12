¿Qué hace aquí esta escuincla?; Niurka pone en su lugar a Maryfer Centeno

Ciudad Juárez.– La grafóloga Maryfer Centeno se encuentra desde hace unos días en tendencia en redes sociales por sus polémicas declaraciones sobre los beneficios de la grafología en la psicología y en la salud, situación que la ha llevado a que muchos la consideren como charlatana, incluido el youtber Mr. Doctor, quien, por cierto, enfrenta una demanda por parte de la joven por violencia.

Debido a todo este largo historial de polémicas, usuarios recordaron en las redes sociales el momento en que la joven se enfrentó a Niurka Marcos, una de las figuras de la farándula más polémicas por su carácter y manera de decir las cosas.

Los hechos ocurrieron en 2023 durante la grabación del programa "La Saga", momento en que la cubana arremetió contra Centeno, a quien calificó de escuincla, todo a partir de que la grafóloga elaboró un perfil erróneo sobre la personalidad de la vedette, lo que ocasionó su furia y no escatimó en hacércelo notar.

"Tú a mí no me vas a psicoanalizar, porque a mi me vale ma… lo que opines”, exclamó Niurka. Al estar sentadas una al lado de la otra, la vedette movió su silla para darle la espalda, de manera en que acercó sus glúteos a la cara de Maryfer, quien permaneció en su lugar sin moverse.

Tras el incómodo momento, la grafóloga declaró que, en su disputa con la ex Aventurera, ella temió por su salud, pues al tener sus glúteos tan cerca creyó que la había contagiado del Virus de Papiloma Humano (VPH), asumiendo que Niurka podría ser portadora de alguna enfermedad de transmisión sexual.