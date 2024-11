'Que Dios la perdone'; así reaccionó Laura Zapata a la muerte de su hermana

Ciudad de México.– La muerte de Ernestina Sodi dejó reacciones muy variadas entre toda su familia, principalmente los internautas siguieron de cerca el sentir de Thalía y Laura Zapata, esta última despertó polémica por sus palabras luego de una entrevista para un medio de comunicación.

La mujer, quien suele estar en el foco de atención por sus posturas conservadores o incluso por sus palabras, reveló que no se despidió de su hermana y tampoco tenía planeado asistir a su funeral.

"Es una noticia muy triste que viene a decirnos a los humanos que somos finitos en esta vida", dijo Laura Zapata.

Explicó que en días anteriores habló con Marina Sodi, hija de Ernestina Sodi, a quien le expresó que se sentía triste por el estado de salud de su hermana.

"Sólo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón, si puedes dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo que se queden en el olvido. Que sigo rezando por su salud para que salga de esta inexplicable situación", reveló Laura Zapata sobre el mensaje que le envió el mensaje a Marina Sodi, hija de Ernestina.

No obstante, Marina Sodi no le respondió a Laura Zapata, por lo que la villana de telenovelas expresó: "Al no respuesta, no insistencia, pero a través de ustedes (la prensa) les mando mis condolencias".

Agregó que no tenía planeado asistir al funeral de Ernestina Sodi porque de hacerlo la nota se desviaría.

"De ninguna manera (asistiré al funeral) porque eso sería desviar la nota, ¿no? Y quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino o no vino (...) Lo último que vamos a hacer es enviar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descansé en paz (...) No vamos a llorar su muerte, vamos a festejar su vida".