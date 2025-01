'Puro teatro'; Gala Montes revela que le pagaban por deprimirse en 'LCDLFM'

Ciudad Juárez.– La actriz y cantante Gala Montes, a meses de haber terminado el reality "La Casa de los Famosos México 2", sigue dando de qué hablar con respecto al reality show, y es que en una de sus más recientes declaraciones aseguró que durante su estancia en la casa, le pagaban por deprimirse.

Así lo hizo saber en una reciente entrevista en un podcast, lo que llevó a muchos a suponer que la famosa solo había usado la depresión como una estrategia para mantenerse adentro del reality.

Y es que uno de los momentos más recordados de la más reciente temporada del reality show fue el enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo. En este altercado, el comediante y creador de contenido cuestionó la veracidad de la depresión que Montes alegaba padecer.

El comentario de Gala en el podcast, al recordar ese episodio, fue: “Y dije, a mí nadie me va a joder mi centro de rehabilitación, a mí me están pagando por deprimirme, vato, y no me lo vas a arruinar, yo voy a dormir y no me vas a decir qué hacer”.

Cabe recordar que, en una entrevista realizada en octubre del año pasado, Montes había negado padecer problemas de salud mental durante su tiempo en el reality, aclarando que su cansancio era producto de las grabaciones de una novela, no de una depresión.