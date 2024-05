¿Presagió su muerte? Cantante de H Norteña estrenaría 'Si Dios me lleva con Él'

La comunidad de Parral, Chihuahua, se encuentra de luto tras el trágico asesinato del cantante de H Norteña, Kevin Amalio Ortega, su esposa Marisela Sandoval y dos de sus hijos, ocurrido el pasado domingo 5 de mayo en la carretera Vía Corta hacia Chihuahua.

La última canción de Kevin Amalio Ortega, titulada "Si Dios me lleva con Él", ha cobrado especial relevancia tras el trágico suceso.

Algunos seguidores del cantante encuentran en la letra de la canción un posible presagio de su muerte, lo que ha generado conmoción y especulaciones en las redes sociales.

"Si Dios me lleva con Él, le pido que me lleve con mi familia, que juntos podamos descansar en paz y alejados de la agonía. No quiero dejarlos atrás, no quiero sentir su dolor, solo pido que si Él me lleva, nos lleve a los tres juntos, por favor’’, era parte de la canción.