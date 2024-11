'Por favor, Diosito llévame a mí y no a mi hijo'; dijo mamá de Bisogno

En una reciente entrevista titulada "El peor año de mi vida" para el podcast "Let it Out Dejalo Salir" de Tony Tiburcio, Alex Bisogno hermano del famoso conductor del programa de televisión "Ventaneando" Daniel Bisogno, habló sobre el fuerte momento que él y su familia vivieron hace unos meses cuando la estrella de T.V y su madre Araceli Bisogno Tapia se encontraban muy graves en el hospital.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando Alex reveló que su mamá se habría sacrificado para salvar la vida de su hermano, pues según comentó, cuando Araceli Bisogno se encontraba muy mal de salud tras sufrir una recaída debido al Covid-19, le pidió a Dios que tomará su vida a cambio de salvar la de Daniel, quien en ese momento se encontraba intubado y muy grave a causa de problemas hepáticos que venía presentando desde hace unos meses atrás y por los cuales tenía que someterse a un trasplante.

“Por favor, Diosito, llévame a mí, él tiene una hija chiquita, llévame a mí", fue la petición de Araceli Bisogno para salvar a su hijo, según comentó Alex.

Días después de la petición Araceli falleció, y de manera milagrosa Daniel despertó y comenzó a recuperarse poco a poco a pesar de que se había mantenido en estado crítico, lo que llevó a Alex a convencerse de que su madre realmente se había sacrificado para salvar la vida de su hermano.

Alex Bisogno le habría ocultado la muerte de su madre a Daniel Bisogno

Alex Bisogno también reveló que el fue el encargado de tener que darle la triste noticia del fallecimiento de su madre a Daniel Bisogno, algo que en un inicio le oculto diciéndole que Araceli se estaba recuperando, sin embargo, una semana después, cuando el estado de salud de su hermano mejoró se vio forzado a decirle la verdad a sugerencia de los médicos, algo que causó un profundo dolor en el conductor quien no pudo contener sus lágrimas.

"El día que lo pasaron a terapia intermedia le hable a mi hermana, todos se salieron y nos dejaron con él. Ya ni le tuvimos que decir, pregunto por ella y nos soltamos a llorar", dijo Alex Bisogno.