Piden quitar nominación al Oscar a Karla Sofía por post 'racistas'

Ciudad Juárez.– La actriz española Karla Sofía Gascón de nueva cuenta volvió a estar en el centro de la polémica ya no solo entre el público hispanoparlante, sino ahora también a nivel internacional después de que usuarios compartieron varios de sus post en entonces la plataforma Twitter, en donde a famosa expresó algunos mensajes de "odio" en contra de la comunidad musulmana, los chinos, así como en contra de la diversidad en los premios Oscar.

La situación escaló a tal punto que varios usuarios angloparlantes han pedido que le quiten la nominación a "Emilia Pérez, y en especial a Karla Sofía, por sus expresiones "racistas" en contra de estos grupos poblacionales. Y es que hay que recordar que la mujer está nominada en la categoría Mejor Actriz en los premios.

Los mensajes, muchos de los cuales fueron borrados el jueves tras su reaparición, se publicaron en su mayoría entre 2020 y 2021.

“El islam es maravilloso, sin ningún tipo de machismo”, comentó irónica en un tuit que incluía una imagen de una familia en la que ella está cubierta con un burka. “A la mujer se la respeta, y cuando se la respeta mucho le dejan un cuadradito en la cara para que se le vean los ojos y la boca, pero si se porta bien. Aunque ellas visten así por gusto. Qué asco más profundo de humanidad”, expresó.

Karla Sofía Gascón no solo está teniendo que lidiar con los polémicos mensajes que han resurgido de su cuenta de Twitter, y que podrían hacer tambalear sus opciones de alzarse con la estatuilla dorada, también ha sido ampliamente criticada por unas declaraciones en las que decía que el equipo de Fernanda Torres, protagonista de I’m still here y candidata al Oscar en la misma categoría que la madrileña, había orquestado una campaña para acabar con su reputación.

“Si gana ella, estupendo, si ganó yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, expresó.

Estas declaraciones han generado cierto revuelo en Estados Unidos, pues podrían haber sido motivo de descalificación al tratarse de una crítica a una compañera nominada. De acuerdo con las reglas del certamen, “no se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada con una película elegible que intente arrojar algo negativo sobre una película competidora”. De momento, la Academia no ha emitido ningún comunicado al respecto.