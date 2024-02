Piden que Madonna se retire de los escenarios tras presentación en NY

Madonna a sus 65 años continúa trabajando en su gira mundial The Celebration Tour, donde se presentará en varios lugares del mundo para llevar su música y show a muchos de sus seguidores, sin embargo, tras la viralización de una fotografía en redes sociales donde se ha hecho evidente el paso del tiempo en su cuerpo, cientos de internautas han pedido que la "Reina del Pop" se retire de manera definitiva de la vida en el espectáculos.

Y es que hay que recordar que antes de que diera inicio esta serie de conciertos, Madonna fue hospitalizada en julio de 2023 tras descuidar su salud por la infección de una bacteria.

No obstante, algunas personas cercanas a la cantante aseguraron que sus defensas bajaron gracias a que llevaba semanas autoexigiéndose puesto que estaba a punto de iniciar The Celebration Tour, con el que celebra 40 años de trayectoria, y que a pesar de notar algunos síntomas, no descansó.

Algo que demuestra que el tiempo no pasa de envalde, incluso hasta en los más famosos, por lo que también algunos aseguran que este podría ser también la gira de la despedida de la famosa intérprete de "La Isla Bonita".

A pesar de este posicionamiento, algunos otros manisfestaron que se trata de misoginia pedir el retiro de Madonna, ya que en el mundo de la música han existido otros íconos del espectáculo del sexo masculino que a pesar de su edad, todavía continúan haciendo presentaciones.