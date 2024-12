Pepillo Origel asegura que Silvia Pinal le dejó el cuadro de Diego Rivera

Ciudad de México.– La muerte de Silvia Pinal ahora ha dejado muchas incógnitas sobre el futuro de su patrimonio económico que hizo en vida, tanto con sus propiedades, como la mansión del Pedregal, así como el destino del famoso cuadro que le pintó y regaló Diego Rivera a la actriz y que está valorado en unos 60 millones de pesos.

Si bien, desde hace tiempo al público le había quedado claro que los únicos herederos de dicha obra de arte serían los hijos de la diva, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, ahora surgen dudas en redes sociales sobre quién sería el verdadero dueño del retrato.

Ahora quien también se sumó a la polémica fue el comunicador Pepillo Origel. Todo a partir de que usuarios recordaron el momento en que el famoso aseguró que Silvia Pinal le reveló que él estaba contemplado para el testamento, a quien le dejaría la pintura.

“Ya está todo arreglado, eh, porque yo he platicado con la señora Pinal y ya sabe, ya me contó... bueno hasta a mí me dejó herencia”, dijo inicialmente.

Pepillo Origel aseguró que el cuadro de Diego Rivera es aquello que formaría parte de su herencia. No obstante, tenía planes de prestarlo a un museo. Incluso sugirió que el hijo de la famosa actriz ya estaría al tanto.

SI bien para algunas personas dichas declaraciones podrían tratarse únicamente de una broma, muchos otros en redes sociales creen que podría estar diciendo la verdad, dada la estrecha relación que tenía el periodista con Silvia Pinal.