Pepe Aguilar le dice chaparro a Christian Nodal y lo critican

La relación entre Christian Nodal y Pepe Aguilar es compleja ha estado llena de polémicas a lo largo del tiempo. Se trata de dos grandes leyendas de la música nacional, ambos parte de géneros denominados como del regional mexicano. Ahora, la polémica se aviva con un nuevo capítulo.

En fechas recientes, la gente ha empezado a decir que Pepe Aguilar es un poco bully con el esposo de su hija, Christian Nodal, pues los captaron en el camerino de uno de sus recientes conciertos, donde el legendario miembro de la dinastía Aguilar, supuestamente se burló del joven por su estatura.

La familia Aguilar viajó a Colombia con uno de sus emblemáticos espectáculos donde Pepe, Ángela y Leonardo cantan para el pública tanto en conjunto como de manera separada. Además, tuvieron una participación especial de Christian Nodal en una de las canciones de Ángela que cantan a dueto.

Critican a Pepe Aguilar por decirle chaparro a Christian Nodal

Sin embargo, en los camerinos captaron bromeando en camerinos, donde Pepe Aguilar se habría burlado de la altura de Christian Nodal, ya que mide 1.70 metros, lo que no es poco, mientras que Pepe tiene una altura de 1.96 metros. El chiste fue mostrado en el más reciente programa de Chisme No Like, donde lo tundieron.

"Cómo está, Pepe

Ay, wey, pinche altura

¿Altura aquí?

1.96 cabrón"

"Escuchen como se burla, no está chido, aunque en México somos muy de hacer carrilla y reírnos de nuestras limitaciones, yo creo que no se ve padre en este caso", fue el comentario que hizo la conductora Elisa Beristain, mientras que Javier Ceriani los tacho de ser "falsos" en su relación frente a las cámaras.

La relación entre Christian Nodal y Pepe Aguilar ha sido objeto de mucha especulación desde que el cantante sonorense se casara con Ángela Aguilar. Aunque ambos han sido cautelosos al hablar públicamente uno del otro, se sabe que Christian ha expresado su admiración por Pepe y ha agradecido la bienvenida que ha recibido en la familia Aguilar.

Algunos de los rumores que han sonado sobre este par, es que Pepe Aguilar los obligó a casarse, pero no solamente eso, pues también agregaron que supuestamente fue Aguilar quien lo obligó a firmar un contrato prenupcial con una cláusula de infidelidad, donde en caso de estar con otra mujer, tenía que pagar dinero. Todo esto fue desmentido recientemente por el legendario cantante mexicano.

La más reciente polémica tiene que ver con una canción que protagonizaron tiene que ver con una canción que estrenó Pepe Aguilar sobre un padre que pierde a su hija a manos de un "Forajido", pues deciden casarse y ella se va de su lado. La gente especuló que se trataba de un fuerte reclamo para Christian Nodal, pero se sabe que no hubo ninguna pelea entre ellos.