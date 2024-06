Pepe Aguilar dice adiós a Japón; usuarios le dicen que su hija ya es 'madrastra'

Pepe Aguilar presumió en sus redes sociales que estaba de vacaciones en Japón, sin embargo, sus publicaciones se han visto repletas de comentarios en los que los usuarios lo ponen al tanto de lo que ha ocurrido en México en su ausencia.

“Todo lo que empieza termina. Y hoy es nuestra última noche en la tierra del sol naciente. Lo pasamos increíble por acá con nuestros amigos Lorenzo y AnaRosa Vargas. 3 Regalos y El Soyate anduvieron sueltos por Japón por 12 días, pero ya es tiempo de regresar. Tengo un buen más de fotos y vídeos que iré subiendo poco a poco. Gracias por acompañarnos. Buenos días América. Buenas noches Japón”, es el mensaje con el que el artista de la Dinastía Aguilar dio a conocer que regresaría a México luego de un par de días de vacaciones en Japón.

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para hacerle saber a Pepe Aguilar que su hija mantiene un romance con Nodal.

“Ahora sí a darle la bienvenida al yerno”, “La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante”, “Yo que usted me quedaba en Japón para siempre o por un buen tiempo”, “Don Pepe ya se besaron frente del público”, “Padrino, llega ya. Que la Angela ya se rebeló”, “Regresando a México no se sorprenda cuando le digan. Uste no es mi abuebito cuyeyo”, “Ya vénganse que su ksimerito trae un desmadre acá”, “Don pepe su niña se descarrió acaba de mandar el legado de los Aguilar al piso”, “felicidades su hija ya es madrastra”, “Pepe medita todo lo que puedas y trata de no hablar con tu hija porque cuando veas todo lo que está causando te van a salir las canas verdes”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en la publicación del artista quien horas después los restringió.