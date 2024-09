Paty Navidad amenaza a Sabine por sugerir que salía con ejecutivos de Televisa

Ciudad Juárez.– La actriz y modelo Paty Navidad explotó contra Sabine Moussier después de que esta última sugirió durante su participación en "La Casa de los Famosos México" que Navidad salía con altos ejecutivos de Televisa.

Durante un encuentro con la prensa, Paty Navidad fue cuestionada sobre las declaraciones que Sabine Moussier hizo, donde además de contar su versión de la historia sobre su enemistad, dejó entrever que Navidad se involucraba con ejecutivos de Televisa por interés económico.

“En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. De mí nadie, absolutamente nadie tiene nada qué decir. Ni productores, ni ejecutivos, que fue lo que ella dijo, que ella había visto. Yo le pregunto ‘¿qué fue lo que vio?’ (...) Ella no es como Anabel (Hernández), que dice ‘supuesta’, ‘alegadamente’, ‘se dice’, no; si ella dice que vio que yo me prostituía, porque es lo que dio a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quienes para proceder legalmente”.

Paty Navidad indicó que espera que Sabine Moussier sostenga sus acusaciones y dé nombres para poder reunirse con los ejecutivos aludidos y alistar una demanda colectiva por daño moral. “No creo que a los ejecutivos les haya agradado que se les levante ese tipo de falsos”.

En caso de que la actriz recule, Navidad indicó que estaría dispuesta a aceptar unas disculpas públicas y evitar una demanda. “Ofrece disculpas públicas o la demando. Qué diga que fue lo que vio, porque no lo dejó muy claro”.