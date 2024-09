Papá de Agustín lanza indirecta a Wendy y Nicola por abandonar a su hijo

Ciudad Juárez.– Ayer Agustín vivió un momento muy emotivo dentro de "La Casa de los Famosos México" después de que recibió una llamada de su padre, Marcelo, desde Argentina. Momento en que el señor aprovechó para expresarle su apoyo incondicional no solo dentro del reality, sino también fuera del programa en todos sus proyectos.

Al principio, Agustín creyó que era un video pregrabado y lo miró en silencio, con lágrimas en los ojos, pero al darse cuenta de que su padre estaba en vivo, la emoción lo invadió y rompió a llorar, diciéndole cuánto lo quería. Marcelo aprovechó el momento para compartir que había conseguido trabajo, motivado por el desempeño de su hijo en el reality.

Fue ahí donde el padre del participante generó polémica entre los seguidores del reality, luego de señalarle a su hijo que ciertas personas lo habían dejado solo.

"Agus, te quiero, te extraño, conseguí trabajo, te extraño un montón no aguanto más, estamos en vivo, Agus, estoy hablando con vos, desde la Patagonia; estoy poniendo el pecho, papá también es un guerrero igual que vos (...) No estás solo, estamos contigo a morir; te dejaron solo... voy a ir a México, hijo, voy a estar con vos, no te voy a dejar solo, de esta salimos juntos, te amo, jugaste bien, jugaste superbien".