Paola Suárez pide tirar cubetas de agua a la calle ‘para fortalecer las nubes’

Paola Suárez, está siendo fuertemente criticada en redes sociales luego de pedir a sus seguidores que tiren agua a la calle con la intención de que “se evapore y fortalezca las nubes”.

La candidata a una diputación local por el Partido del Trabajo en la ciudad de León, Guanajuato, fue blanco de burlas y críticas luego de compartir esta iniciativa en su cuenta de Facebook.

“A partir de hoy los invito a rociar una cubeta de agua en sus patios o calles, tiene que ser agua reciclada; de la lavadora, de enjuagar trastes, verduras o fruta para no desperdiciar agua limpia. Hay que hacer esto entre las 12:00 p.m y 3:00 p.m para que se evapore y se fortalezcan las nubes. Ya que el agua que dejamos ir por el drenaje, hace más difícil su proceso de evaporación, por los químicos que lleva y tarda en llegar a cielo abierto”, compartió en su cuenta de Facebook.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones de usuarios agradeciendo sus buenas intenciones, pero pidiendo no mal informar a la población pues esta acción no sirve de nada y no cumple su propósito.