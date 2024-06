Paola Durante revela que querían asesinarla cuando estuvo en la cárcel

Con la serie "¿Quién lo Mató?", se reabre uno de los casos más impactantes de México, el asesinato del presentador Paco Stanley, varios protagonistas del pasado han vuelto al centro de atención. Entre ellos se encuentra Paola Durante, quien fue edecán en aquel programa.

En una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón, Paola reveló que estuvo al borde de ser asesinada por otras prisioneras luego de que una revista popular insinuara en su portada que era ella quien tenía influencia sobre las demás en la cárcel, provocando la ira de muchas mujeres encarceladas.

Esta portada enfureció tanto a una de las "jefas" que consideró tomar represalias contra Paola. Sin embargo, la propia Paola mostró valentía al enfrentarse directamente con ella para aclarar la situación.

"Sí me hubiera pasado algo porque había medios. Una revista puso en la portada 'Paola Durante mantiene a todas' y me fue como en feria. Yo estaba con mi mamá y llegó Zara y me dice 'te está buscando Lupe, te quiere matar', ella era la mera mera. Las custodias decían 'miren a la güerita, dice que las mantiene a todas' y yo fui a hablar con ella", relató.