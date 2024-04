Paola Durante estalla contra nueva bioserie de Paco Stanley

Para terminar con todo tipo de especulaciones el programa de espectáculos “De Primera Mano” entrevistó a Paola Durante, quien habló del primer tráiler de la serie “¿Quién lo mató?” y esclareció cómo fue su relación con Paco Stanley y Mario Bezares, sus excompañeros de conducción.

Sin guardarse nada, Paola Durante desmintió el adelanto de la serie de Amazon Prime, pues de manera contundente dijo que nunca tuvo una relación amorosa con Mario Bezares. Aseguró que el beso que se muestra es falso y nunca sucedió.

“Yo con Mario nunca tuve nada qué ver”, contó.

En cuanto a Paco Stanley, la exconductora de televisión aseguró que en el pasado se les relacionó sentimentalmente, pero nunca hubo algo más. Recordó que el fallecido conductor la buscó, pero jamás existió algo más.

“Con Paco Stanley se me relacionó, porque él me buscó, pero Mario Bezares jamás, no nos queríamos. ¿Por qué inventar algo así?”, detalló.

¿Cuándo se estrena la serie de Paco Stanley?

La serie “¿Quién lo mató?”, inspirada en la vida y asesinato de Paco Stanley, saldrá el próximo viernes 24 de mayo. Todos los capítulos estarán disponibles en el servicio de streaming Amazon Prime.