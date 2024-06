Paola Durante asegura que Paco Stanley la besó a la fuerza

A raíz del estreno de la serie "¿Quién lo mató?'", sobre el asesinato de Paco Stanley, han salido a la luz secretos y fuertes revelaciones tanto del caso, como de la vida privada del fallecido conductor de televisión.

Recientemente, durante una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, Paola Durante reveló en el programa 'Un minuto que cambió mi destino', que Stanley la besó a la fuerza.

La ex edecán dejó en claro que nunca sintió atracción alguna por él, debido a que no le gustaban los hombres mayores.

“Fue más difícil, porque a mí en esa época no me gustaban los hombres mayores, pero en esa época yo lo veía muy grande. Yo decía: ‘Ay, no, viejo libidinoso, yo no voy a andar con un viejo así".

Posterior, Gustavo Adolfo le preguntó si llegó a besar a Stanley, Durante le dijo que sí, y recordó las insinuaciones del conductor de televisión.

"Sí, una vez. Te voy a explicar cómo. Él me mandaba cuando estaba el beeper y me puso: ‘Hola, soy Paco, vamos a tomar un té'. Yo pensé que era broma, dije: ‘¿Paco me va a estar hablando a mí? y al otro día me ve en el foro y me dice: ‘Qué onda, te mandé un mensaje’.

"Al otro día me escondí en el foro, salgo y me hace así (se agarra el cuello): ‘Te dije que vayamos a tomar un té y vas a ir a tomar un té conmigo. Obviamente, lo ignoré al otro día, cuando me tocaba dar los mensajitos, ahí le dabas doble beso y él quitó la cara", relató.

Finalmente, mencionó que durante una de las giras de Stanley, el presentador la cuestionó sobre por qué le gustaban "chavos", la tomó del rostro y la besó a la fuerza.