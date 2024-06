Padre de Miley Cyrus se divorcia de la cantante Firerose

Foto: Associated Press

El músico country de 62 años solicitó el divorcio de la mujer de 36 años cuyo nombre legal es Johanna Rose Hodges en un tribunal de Tennessee el 22 de mayo, citando diferencias irreconciliables y “conducta matrimonial inapropiada”.

Cyrus también busca una anulación debido a fraude por parte de Hodges, diciendo en la presentación que no se habría casado con Hodges "si hubiera sabido" sobre el presunto fraude. La presentación no proporciona más detalles sobre la supuesta conducta inapropiada de fraude, pero dice que cada uno debería poder conservar las propiedades que posee por separado.

Los representantes de Cyrus y Hodges no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. TMZ informó por primera vez sobre la presentación el martes.

Después de casarse en octubre de 2023, los músicos vivieron en Tennessee y lanzaron varias canciones juntos a lo largo de su relación.

En una publicación de Instagram en abril, para conmemorar su sexto aniversario, Hodges escribió: “La vida no siempre es fácil... pero seguro que ayuda cuando tu marido también es tu mejor amigo. ¡Gracias Señor!"

Ni Hodges ni Cyrus han comentado sobre el divorcio a través de sus cuentas de redes sociales.

Cyrus ha estado casado dos veces antes, en particular con Tish Cyrus, con quien comparte cinco hijos, entre ellos la músico y actriz Miley Cyrus . Se divorciaron en 2022 después de casi tres décadas juntos. Anteriormente habían intentado divorciarse dos veces durante su relación, pero lo cancelaron en 2010 y 2013.

El divorcio de 2022 inició una ruptura muy publicitada en la familia Cyrus. Cuando Miley ganó su primer premio Grammy en febrero, dijo: "No creo que me haya olvidado de nadie" después de una larga lista de agradecimientos y saludos a su familia que incluía a su madre, que estuvo presente, pero la excluyó. padre y ex coprotagonista de “Hannah Montana”.