¡Otra vez!; Eduardo Yáñez arma zafarrancho tras robarle celular a reportera

El actor Eduardo Yáñez, famoso por su temperamento explosivo, volvió a ser tendencia en las redes sociales por otro episodio de cólera en contra de los reporteros durante una alfobra roja en el Teatro Centenario Coyoacán.

De acuerdo con Jorge Carbajal, uno de los periodistas de espectáculos del programa "In Shock", compartió en su cuenta de X que la agredida había sido Paty Cuevas, una de sus colaboradoras. Según lo que ha trascendido en redes, la comunicadora trató de felicitar al actor sobre su religión, pero el famoso se molestó, la maltrató y le quitó su celular.

"INDIGNANTE!! La forma en que hace unos minutos #EduardoYañez SE PUSO VIOLENTO con mi reportera #PatyCuevas no solo la MALTRATO también LE ROBÓ SU CELULAR!! Solo horas le duró su AMOR A DIOS!" compartió Jorge Carbajal a través de su cuenta oficial en X.

En el video que ha sido compartido en varios sitios de espectáculos, como "Sale el Sol" o "TV y Novelas" se puede ver cómo el actor le dice a la reportera que luego le da el celular, ante la petición de Paty para que le regrese su herramienta de trabajo. Incluso el actor comienza a caminar y ello lo sigue pidiéndole que le devuelva su teléfono.

Hay que recordar que el actor tiene un mal historial desde hace años con los medios de información, desde la ocasión en que qué golpeó al reportero Paco Fuentes de "El Gordo y la Flaca", después de que le preguntaron sobre su hijo.

Luego de que se armó la discusión y el intercambio de palabras entre el actor y los medios de comunicación presentes, Yáñez aseguró que él no había hecho nada y culpó a los medios de haberse ido encima de él.

"Lalo ella piensa ir al Ministerio Público a levantar una denuncia", preguntó una reportera sobre la situación, a lo que al actor respondió que él no era culpable de nada: "Mucha suerte, ojalá que le vaya bien, qué bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice pues que lo haga".