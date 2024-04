OJ Simpson es cremado, no se planea un funeral público

Foto: Associated Press

El exastro del futbol americano y célebre acusado de homicidio O.J. Simpson fue incinerado el miércoles, dijo el abogado a cargo de su patrimonio tras su muerte la semana pasada en su casa en Las Vegas a los 76 años.

El abogado Malcolm LaVergne dijo a The Associated Press que estuvo presente, junto con otras personas no especificadas, en la cremación matutina en la funeraria Palm Mortuary en el centro de Las Vegas.

“Puedo confirmar que O.J. Simpson fue incinerado hoy”, dijo LaVergne poco después. “Otros estuvieron presentes, pero no voy a revelar quienes son”. El abogado rechazó proporcionar más detalles del proceso.

Se envió un mensaje telefónico a Palm Mortuary sin recibir respuesta.

LaVergne maneja el fideicomiso y el patrimonio de Simpson en la corte estatal de Nevada. Dijo que las cenizas de Simpson serán entregadas a los hijos del difunto “para que hagan con ellas lo que quieran, de acuerdo con los deseos de su padre”.

No se tenía planeado ningún funeral público, dijo el abogado.

Simpson murió el 10 de abril, un año después de que le diagnosticaran cáncer de próstata.

LaVergne dijo en una entrevista el martes que visitó a Simpson justo antes de Pascua en la casa del club de campo que Simpson alquilaba al suroeste de la Franja de Las Vegas, y describió a Simpson como “despierto, alerta y relajado” sentado en un sofá, bebiendo una cerveza y “simplemente poniéndose al día con las noticias”.

El 5 de abril, un médico le dijo a LaVergne que Simpson estaba “en transición”, como lo describió el abogado, y la semana pasada Simpson solo tenía fuerzas para pedir agua y elegir ver un torneo de golf por televisión en vez de un partido de tenis.

Una publicación del 11 de abril de la familia de Simpson en X, anteriormente Twitter, anunció que Simpson “sucumbió a su batalla contra el cáncer”. Pidieron que se respetara su privacidad y compasión.

“Hay que recordar que han compartido a O.J. con el mundo toda su vida”, dijo LaVergne el martes sobre los hijos adultos sobrevivientes de Simpson de su primer matrimonio, Arnelle Simpson, ahora de 55 años, y Jason Simpson, de 53, y los hijos que Simpson tuvo con su exesposa Nicole Brown Simpson antes de que fuera asesinada en 1994: Sydney Simpson, de 38 años, y Justin Simpson de 35. “Y tienen la carga añadida de que es una de las personas más famosas del planeta, y que genera opiniones polarizadas y que está rodeado de controversia”.

Los hijos de Simpson son los únicos beneficiarios de su patrimonio, dijo LaVergne, y agregó que ahora está trabajando para determinar el valor de los activos de Simpson. El martes dijo que Simpson no era dueño de alguna vivienda en los estados donde había residido, incluyendo Nevada, California y Florida.

Simpson fue un astro de fútbol americano que estableció récords durante 11 años como corredor en la NFL y se convirtió en actor de cine, comentarista deportivo e imagen de una marca en televisión antes de ser absuelto de los cargos penales que alegaban que apuñaló a su exesposa y a un amigo de ella, Ronald Goldman, hasta la muerte en 1994 en Los Ángeles. Su proceso legal en California en 1996 fue apodado el “juicio del siglo”.

Simpson fue declarado responsable de las muertes en 1997 por un jurado diferente de un tribunal civil de California y se le ordenó pagar a la familia de su fallecida exesposa y a la familia de Goldman 33,5 millones de dólares en compensación. LaVergne reconoció que Simpson murió sin pagar la mayor parte de esa sentencia.

Simpson sí fue a prisión en Las Vegas en 2008 donde estuvo tras las rejas por nueve años después de ser declarado culpable de robo a mano armada por un incidente de 2007 en un casino-hotel con dos comerciantes de objetos de colección.

Fue liberado de prisión en octubre de 2017 y tras esto se enfocó en el golf y su club de campo en Las Vegas, con publicaciones eventuales en redes sociales sobre deportes y golf. Su último mensaje era del 11 de febrero, cuando se jugó el Super Bowl de la NFL en Las Vegas. No asistió al partido.

El abogado David Cook, que representa a la familia Goldman, dijo el martes que pensaba que la sentencia civil adeudada hoy, incluidos los intereses no pagados, es de más de 114 millones de dólares. LaVergne estimó que la cantidad sería de más de 200 millones de dólares, y que los activos de Simpson no suman eso.

LaVergne dijo que tiene la intención de invitar a representantes de las familias Goldman y Brown a “ver mi tarea” con los herederos de Simpson, “con la advertencia de que si creen que hay algo más ahí fuera... Van a tener que usar sus propios abogados, sus propios recursos, para tratar de perseguir esa olla de oro”.