Aunque Christina Aguilera se ha enfocado en tener una carrera artística libre de dramas y polémicas, esto no ha sido una realidad. Su talento no está en tela de juicio porque es una de las mejores cantantes de su generación, pero su drástico aumento y pérdida de peso la ha mantenido en el ojo del huracán y ahora no es la excepción en su cuenta de Instagram porque promociona un gimnasio y sus fans indican que ella no se ejercita, sino que se medica.

La exestrella de Disney, de 43 años de edad, está celebrando el 25 aniversario de su disco “Christina Aguilar”, razón por la que lanzó nuevo material en el que colaboró con diversos artistas. Vía redes sociales, la intérprete de “Genie In A Bottle” y “Reflection” ha documentado esta nueva era en su carrera artística, pero sus fans han reaccionado con precaución.

Numerosos admiradores de Christina Aguilera indican que “no se ve saludable” con su nueva imagen debido a que perdió peso. En sí, la cantante, quien es conocida como “Xtina”, cambió su estilo de vida a finales de 2023 y en octubre se enfatizó con las fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, numerosos seguidores de la actriz de “Burlesque” indican que ha perdido más peso y no precisamente de una forma sana. Además, la intérprete de “Dirrty” recibe críticas porque en su cuenta de Instagram promociona un gimnasio y sus fans indican que ella no se ejercita, sino que se medica.

¿Christina Aguilera se medica para bajar de peso?

“Promoviendo un gimnasio cuando la razón por la que se puso tan flaca no tiene nada que ver con el ejercicio”, “Ozampic no es fitness” y “lo siento, probablemente voy a conseguir hate por esto, pero creo que está demasiado delgada”, son algunos comentarios que se leen en la publicación que hizo Christina Aguilera. Incluso hay seguidores que externaron “también quiero de lo que se tomó para estar delgada, me urge” y “ella nunca pisó un gimnasio” y “su pérdida de peso poco saludable no es por hacer ejercicio, es por esta dieta ridícula que las celebridades están haciendo ahora mismo”.