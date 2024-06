Nos arrebataron a la muñeca de la familia: Virlán por asesinato de su hermana

El compositor y cantante mexicano Virlán García utilizó su cuenta de Facebook para expresar unas palabras por el asesinato de su hermana Dayana Gabriela Báez García.

"Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la mas noble, la menos rencorosa", escribió el joven de 26 años nacido en Guasave, Sinaloa.

El intérprete de "En Dónde Está Tu Amor" comentó que Dayana Gabriela no se quiso ir, sino que le arrebataron la vida de una manera cruel y cobarde.

Virlán García se dijo arrepentido de no haber estado con ella "cuando más lo necesitaba y más cuando un monstruo le estaba haciendo la vida un infierno".

"Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto, porque no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste".

El cantante comentó que Dayana Gabriela le llamó varias veces, pero él no le contestó por orgullo y diferencias familiares.

"Me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti, mi hermana querida. Fuiste nuestra madre y padre cuando eramos tan solo unos niños. Recuerdo la ultima vez que te miré en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos y con ese recuerdo me quiero quedar de ti hasta mi íltimo día. Dios ilumine tu camino para que concibas la paz, hermana mía, y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo, Dayana Gabriela Baez Garcia, siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida la que sigue y la que sigue… Amen, abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Sé que suena a cliché, pero nunca sabes cuándo será la última vez que los veas y sientas de cerca", agregó Virlán García.

Dayana Gabriela fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, quien habría intentado encubrir el crimen mediante un incendio, según las primeras investigaciones.

El cuerpo de la joven de 29 años fue encontrado por los Bomberos Rurales al acudir a apagar un incendio en un domicilio ubicado en el callejón Puebla y Soto. Los elementos, al entrar a la vivienda que presentaba una densa columna de humo, descubrieron el cadáver sobre un colchón en una recámara. La joven presentaba varias puñaladas en la espalda.

Las autoridades informaron que el presunto responsable, identificado como la pareja sentimental de la víctima y quien también era su entrenador en el gimnasio, intentó ocultar el asesinato provocando el incendio. El hombre se encuentra actualmente bajo custodia de las autoridades estatales mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.