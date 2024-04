Nominan a Taylor Swift y Travis Kelce a los Premios Webby

Taylor Swift y su novio campeón del Super Bowl, Travis Kelce, junto con Sydney Sweeney, Ryan Gosling y Timothée Chalamet, fueron nominados a los Premios Webby de este año, que reconocen el mejor contenido y creadores de internet.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales anunció el martes a los nominados, resultado de 13 mil candidatos de más de 70 países. The Associated Press tuvo un primer vistazo.

El mensaje de Instagram de Swift animando a sus 283 millones de seguidores a registrarse para votar fue nominado en la categoría de mejor creador o influencer. El sitio web al que dirigió a sus fans, Vote.org, una organización no partidista, registró más de 35 mil registros, según sus cifras.

Kelce, obtuvo una nominación en la categoría de mejor podcast deportivo por asociarse con su hermano Jason para su programa “New Heights”.

Hablando de otras parejas, Michelle Obama recibió una nominación por su “The Light Podcast”, mientras que su esposo, el expresidente Barack Obama, fue nominado por su trabajo con LinkedIn.

Los premios son seleccionados por la Academia, mientras que el Premio Webby a la Voz Popular es votado por fans de todo el mundo. La votación para ese premio está abierta desde ahora hasta el 18 de abril. Los ganadores de todos los galardones serán anunciados el 13 de mayo en una ceremonia presentada por la guionista y comediante de “Late Night with Seth Meyers”, Amber Ruffin.

Sweeney recibió una nominación por colaborar con Ford Motor Company para un concurso en el que el ganador obtuvo un Mustang GT personalizado 2024 diseñado por la actriz. Paris Hilton fue nominada por su publicación de TikTok de 10 minutos sobre la marca hotelera de su familia.

El astro de “Ted Lasso”, Brett Goldstein, recibió una nominación por su podcast “Films to Be Buried With”, en el que invita a otros a hablar sobre las películas que más han impactado sus vidas. Se enfrentará a podcasts de televisión y cine sobre “The Crown”, “The Last of Us”, “Endeavor” y “And Just Like That...”

Chalamet fue nominado en la categoría de contenido de marcas en medios y entretenimiento por su anuncio para Apple TV+, una continuación de la campaña del año pasado con Jon Hamm. El anuncio muestra a la estrella de “Dune” (“Duna”) disfrutando de la programación en el servicio de streaming de Apple y preguntándose si podría hacer otros proyectos. ”‘Severance’ es rara. Yo podría hacer algo raro”, dice Chalamet.

Chalamet se enfrentará a Ryan Gosling, quien admitió que su personaje de Barbie, Ken, pudo haber “robado” uno de sus atuendos del estilo de Jimin, miembro de BTS. Gosling le regaló la preciada guitarra de Ken a Jimin para disculparse.

Las nominaciones a video musical fueron para “Paint the Town Red” de Doja Cat, “J Christ” de Lil Nas X, “Cobra” de Megan Thee Stallion, “Vampire” de Olivia Rodrigo y “On My Mama” de la ganadora del Grammy al mejor nuevo artista Victoria Monet.

La categoría de mejor presencia social en general está repleta de nombres conocidos: Bravo, “Jimmy Kimmel Live!”, “Saturday Night Live”, “Sesame Street” y “The Kelly Clarkson Show”.

El encanto de “Barbie” también llegó a las nominaciones de Webby, cuando la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quien hizo una publicación con una Barbie de cabello oscuro vestida con un traje sastre color fucsia, por el que fue nominada en la categoría de servicio público y activismo y Mattel también se llevó un par de nominaciones por su vínculo con películas en las redes sociales.

La lista de nominaciones también ilustra el impacto de la Inteligencia Artificial, con varias categorías nuevas para aplicaciones y experiencias de IA, como los nuggets de hamburguesa con queso de Burger King.

Las compañías que obtuvieron el mayor número de nominaciones son PBS con 20, Warner Bros. Discovery con 18, Netflix con 14, CNN con 13 y tres empatadas con 11 cada una: Paramount, The Washington Post y MTV Entertainment.

Entre los miembros de la Academia se encuentran el músico y escritor Questlove, la guionista y actriz Quinta Brunson, el rapero y actor Tobe Nwigwe, la escritora y productora Roxane Gay, el ejecutivo de Pepsi Co. Todd Kaplan y Yann LeCun, científico de IA de Meta.